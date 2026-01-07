Gümüşte arz açığı vurgusu

Gümüş tarafında Morgan Stanley, 2025’in arz açığının zirve yaptığı yıl olduğunu, Çin’in bu yıl başında yürürlüğe giren ihracat lisansı uygulamasının gümüş için yukarı yönlü riskleri artırdığını kaydetti. Gümüş, 2025’te yüzde 147 yükselerek en güçlü yıllık kazancını elde etti.