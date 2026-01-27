Devlet desteğiyle fabrika kurdu, şimdi paraya para demiyor: Bölgenin ihtiyacını karşılıyor

"Aylık yumurta üretimimiz 7,5 milyon düzeyinde"





İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de Erzincan'ın kanatlı sektöründe önemli gelişmeler gösterdiğini, bölgede önemli bir konumda olduğunu anlattı.





Erzincan'daki yumurta üretim işletmelerine ilişkin bilgi veren Koçaker, "Erzincan'da 10 işletmemiz yumurta üretimi yapmaktadır, bunlarda 24 kümesimiz var. Kurulu bulunan kapasiteleri 650 bin baş civarında ve aylık yumurta üretimimiz 7,5 milyon düzeyinde. Yıla vurduğumuzda 90 milyon gibi bir rakam yapıyor. İnşallah ilerleyen süreçte bu kapasitemizi daha da artırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.





Koçaker, kentteki işletmelerde üretilen sayıların Erzincan'ın günlük tükettiği yumurtanın üzerinde olduğunu kaydetti.



