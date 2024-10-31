Dünyanın gözü 'Mavi Vatan'ın Muhafızı'nda: Türkiye'yi tercih ettiler ilk kez ihraç edilecek

Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ-SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyeti ile hem dost, hem de müttefik deniz kuvvetlerinin ilgisini çekti. 'Mavi Vatan'ın muhafızı, Türkiye’nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ-SİDA için ilk ihracat sözleşmesi imzalandı. Katar İçişleri Bakanlığı ile Milipol Katar Fuarı sırasında imzalanan sözleşme, Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracat projesi olma özelliğini taşıyor.
Mavi Vatan'ın muhafızı ULAQ'ın özellikleri tüm dünyanın igisini çekti. Türkiye'nin insansız deniz aracı ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, ilk ihracat sözleşmesini imzaladı.
Meteksan Savunmadan yapılan açıklamaya göre, ULAQ, bir ilke daha imza atarak ilk ihracat sözleşmesini Katar ile imzaladı.
Katar İçişleri Bakanlığı ile Milipol Katar Fuarı sırasında imzalanan sözleşme, Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracat projesi olma özelliğini taşıyor.
Sözleşme kapsamında üretilecek ULAQ 11 PSV Liman/Üs Koruma İnsansız Deniz Aracı; keşif, gözetleme, istihbarat görevleri ve kritik tesis üs koruma faaliyetlerinde Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak.
Sözleşme imzasını takiben teslim edilecek olan ULAQ 11 PSV, üstün kabiliyetli bir platform üzerinde 12,7 milimetre otomatik silah sistemi ve radar, kriptolu iletişim sistemleri ve otonomi yazılımı ile donatılacak.
Türkiye'yi dünyada öncü konuma getirecek
ARES Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı, farklı konsept ve faydalı yüklerle donatılmış dünyanın en iyi insansız deniz araçlarını geliştirme amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini, bu alanda Türkiye'yi dünyada trend yaratan bir öncü ve müttefik konumuna getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Meteksan Savunma Otonom Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Serkan Sevim de Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatını gerçekleştirmiş olmaktan, farklı denizlere de uyum sağlamış, daha da gelişen kabul görmüş ürünlere sahip olmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, bu alanda hem Türkiye hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük bir motivasyonla çalıştıklarını ifade etti.
Dünya bahriyelilerinden talep çok
Deniz Kuvvetleri bünyesinde birçok görevi yapabilecek donanıma sahip ULAQ SİDA hakkında bilgi veren Meteksan Savunma İş Geliştirme Yöneticisi Aykut Kertmen, "Sistemimiz bir yandan Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilirken, bir yandan da yabancı birçok bahriyelilerin görüşmelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu sistem dünya üzerinde de silahlı olarak ilk defa geliştirdiği için çok farklı dünya bahriyelilerinden de istekler, farklı talepler geliyor” dedi.
"Birçok göreve talip"
SİDA’nın su üstü, hava savunma, mayın karşı tedbirleri ve deniz altı operasyonlarında kullanılabileceğini ifade eden Aykut Kertmen, “ULAQ deniz kuvvetlerimizin hali hazırda insanlı ve çok değerli su üstü platformlarının da gerçekleştireceği birçok göreve talip durumda. Bunlardan birkaçını saymak gerekirse su üstü harbi, hava savunma harbi, mayın karşı tedbirleri, deniz altı harbi kapsamında da birçok görevi gerçekleştirecek şekilde tasarlanmaktadır” diye konuştu.
ULAQ'ın özellikleri
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile donatıldı.
SİDA, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretildi.
Keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.
8 kilometrelik menziliyle sınıfının lideri konumundaki Cirit, kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına (İHA) entegre edilebiliyor.
Hassas güdümlü tanksavar füze sistemi L-UMTAS ise 8 kilometrelik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığıyla sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor.
SİDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, jamming (karıştırma) gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabilecek.
İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve prototipi denize indirilen SİDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı bildirildi.