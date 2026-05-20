Özel kuvvet unsurları denizden sızma harekatı yaptı. Ön Kuvvet Harekatı kapsamında, SAT timleri ATAK Bot ile, SAS timleri ise sürat bot ile bölgeye intikal ederek, hedef radarlarını tahrip etti.





Ardından amfibi harekatıyla Hava Hücum Harekatı'nın desteklenmesi kapsamında tespit edilen hedeflerin keşif, gözetleme ve ateş destek unsurlarıyla taarruz helikopterleri tarafından eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı.