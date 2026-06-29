Geçen yıl tek ürün yoktu, şimdi kilosu 70 TL’den yoğun talep görüyor

“Geçen yıl kiraz göremedik”





Saimbeyli’de 35 dönümlük alanda kiraz yetiştiren üretici Mehmet Ali Dal, geçen yıl yaşanan kaybın ardından verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.





Geçen yıl dolu ve don nedeniyle dallarda kiraz kalmadığını belirten Dal, bu yıl yağışların ve mevsim şartlarının uygun gitmesiyle iyi bir rekolte oluştuğunu ifade etti. Dal, Saimbeyli dalbastı kirazının lezzeti ve aroması nedeniyle yoğun talep gördüğünü dile getirdi.





Üretici Fatma Dal da bahçelerde yeniden hasat heyecanı yaşandığını belirtti. Geçen yıl dallarda tek bir kiraz bulunmadığını söyleyen Dal, bu yıl ürünün kalitesi ve lezzetinden memnun olduklarını kaydetti.