Geçen yıl tek ürün yoktu, şimdi kilosu 70 TL’den yoğun talep görüyor

Saimbeyli dalbastı kirazında hasat, geçen yıl yaşanan don ve dolu kaybının ardından yüksek rekolteyle başladı. Adana’nın Saimbeyli ilçesindeki üreticiler kirazın kalitesinden memnun olurken, kilogram fiyatının 50 ila 70 lira arasında kalmasından endişe duyuyor.
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yetiştirilen Saimbeyli dalbastı kirazında hasat, geçen yıl yaşanan don ve dolu kaybının ardından yüksek rekolteyle başladı. Üreticiler ürünün kalitesinden memnun olduklarını ancak satış fiyatlarının beklentilerinin altında kaldığını belirtti.
Saimbeyli dalbastı kirazında hasat başladı
Adana’nın Saimbeyli ilçesinin simge ürünlerinden Saimbeyli dalbastı kirazında hasat dönemi başladı. Geçen yıl dolu ve don nedeniyle ürün alamayan üreticiler, bu yıl yağışların ve mevsim koşullarının uygun seyretmesiyle yüksek rekolteye ulaştı.
Yaklaşık 800 metre rakımda yetiştirilen dalbastı kirazı; iriliği, aroması ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkıyor. Kirazın kilogramı bu yıl 50 ila 70 lira arasında alıcı bulurken, üreticiler fiyatların beklentilerinin altında kaldığını ifade etti.
Hasat döneminde öne çıkan bilgiler şöyle:
Geçen yıl don ve dolu nedeniyle bahçelerde ürün kaybı yaşandı.
Bu yıl yağışların zamanında gelmesiyle rekolte yükseldi.
Kirazın kilogramı ağırlıklı olarak 50 ila 70 lira arasında satılıyor.
Üreticiler kalite ve verimden memnun, satış fiyatlarından ise endişeli.
Yüksek hasat maliyetleri, üreticilerin gelir beklentisini etkiliyor.
“Geçen yıl kiraz göremedik”
Saimbeyli’de 35 dönümlük alanda kiraz yetiştiren üretici Mehmet Ali Dal, geçen yıl yaşanan kaybın ardından verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.
Geçen yıl dolu ve don nedeniyle dallarda kiraz kalmadığını belirten Dal, bu yıl yağışların ve mevsim şartlarının uygun gitmesiyle iyi bir rekolte oluştuğunu ifade etti. Dal, Saimbeyli dalbastı kirazının lezzeti ve aroması nedeniyle yoğun talep gördüğünü dile getirdi.
Üretici Fatma Dal da bahçelerde yeniden hasat heyecanı yaşandığını belirtti. Geçen yıl dallarda tek bir kiraz bulunmadığını söyleyen Dal, bu yıl ürünün kalitesi ve lezzetinden memnun olduklarını kaydetti.
Belediye Başkanı Mahmut Dal hasada katıldı
Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da üreticilerle birlikte kiraz hasadına katıldı. Kendisi de kiraz üreticisi olan Dal, Saimbeyli kirazının ilçe ve bölge ekonomisi açısından önemli bir ürün olduğunu söyledi.
Yaklaşık 35 dönümlük alanda 2 bin kiraz ağacına sahip olduklarını belirten Mahmut Dal, geçen yıl ürün alamadıklarını ancak bu yıl zamanında gerçekleşen yağışların rekolteyi artırdığını ifade etti.
Saimbeyli kirazının Türkiye genelinde tanınan bir ürün olduğunu söyleyen Dal, ilçedeki toprakların demir minerali bakımından zengin olduğunu ve bunun kirazın aromasına katkı sağladığını belirtti.
Üretici fiyatlardan memnun değil
Belediye Başkanı Mahmut Dal, kiraz fiyatlarının daha önce kilogram başına yaklaşık 100 lira seviyesinde olduğunu, mevcut fiyatların ise 40 ila 70 lira arasında değiştiğini söyledi.
Büyük marketlerde kirazın 100 ila 150 liraya kadar çıkan fiyatlarla satıldığını ifade eden Dal, Saimbeyli’de birinci sınıf kalitede üretim yapılmasına rağmen hasat maliyetlerinin yüksek olduğunu vurguladı.
Dal, üreticilerin bu yılki rekolte ve ürün kalitesinden memnun olduğunu ancak bahçedeki satış fiyatlarının beklentileri karşılamadığını belirtti. Saimbeyli dalbastı kirazının ilçenin marka değerlerinden biri olduğunu kaydeden Dal, ürünün daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini ifade etti.