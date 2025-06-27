Hasat başladı: Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor

Hasat programının ardından konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "2 bin 917 dekar alanda yılda 5 bin 600 ton bamya üretimi gerçekleştiriyoruz. Bamyanın en kalitelisi Osmaniye'mizde yetiştiriliyor. Başta çevre iller olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum." dedi.