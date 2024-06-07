|
Ekonomi

İkinci el araçlarda yeni ödeme sistemi: Merkez Bankası uygulamayı devreye soktu

09:18 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 09:25 - 7/06/2024 Cuma
AA

Merkez Bankası (TCMB), ikinci el araç alım-satımı başta olmak üzere güvence gerektiren işlemler için yeni bir hizmet sundu. Bu hizmet kapsamında işlem limiti 2 milyon TL olarak belirlendi. İşte detaylar...

1/ 6

İkinci el araç gibi apılan yüklü miktarlardaki alım-satımda her iki tarafı da yaşanabilecek sorunlardan korumak için FAST kapsamında yeni bir servis devreye girdi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin devreye alındığını bildirdi.

2/ 6

TCMB'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek.


3/ 6

Sistem uygulamaya koyuldu


Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, 31 Mayıs itibarıyla kullanıma açıldı.

4/ 6

Tutar bekletilecek


FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlıyor.

5/ 6

Bu hizmet ile ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti ediliyor.

6/ 6

İşlem limiti 2 milyon TL


FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek. Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin de FAST Sistemi'nin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülüyor.

#Merkez Bankası
#İkinci el otomobil
#FAST
12 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS hafta sonu yapılacak! YKS TYT, AYT, YDT oturumları kaç saat, kaç dakika sürecek? 2024 YKS sınav süresi