İkinci el otomobil satışında yeni dönem: 6 ay 6 bin km kuralı ve ilan kısıtlaması uzatıldı

Bu kapsamda, iki önemli düzenlemenin yürürlükte olduğu ifade edilen açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının yasaklandığı bildirildi.





Açıklamada, ikinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bedelle ilan yoluyla pazarlanmasının da yasak kapsamına alındığı, düzenlemelerin geçerlilik süresinin daha önce 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığı anımsatıldı.