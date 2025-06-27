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İkinci el otomobil satışında yeni dönem: 6 ay 6 bin km kuralı ve ilan kısıtlaması uzatıldı

İkinci el otomobil satışında yeni dönem: 6 ay 6 bin km kuralı ve ilan kısıtlaması uzatıldı

07:5027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
AA
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İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek, adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, iki önemli düzenlemenin yürürlükte olduğu ifade edilen açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının yasaklandığı bildirildi.


Açıklamada, ikinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bedelle ilan yoluyla pazarlanmasının da yasak kapsamına alındığı, düzenlemelerin geçerlilik süresinin daha önce 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığı anımsatıldı.

"Düzenlemeler spekülatif fiyat artışlarını engelledi"


Yapılan denetim ve uygulamalar kapsamında, 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere de yaklaşık 93 milyon lira idari para cezası uygulandığının bilgisi verilen açıklamada, şunları kaydedildi:


"Yapılan analizler ve piyasa gözlemleri doğrultusunda, ⁠söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, hem 6 ay ve 6 bin kilometre kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmıştır. İkinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecektir. Yetki belgesi olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde 3 ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de kapsama dahil edilecektir. Bu kapsamda noterlikler, söz konusu satışları engellemeye devam edecek ve denetimler sürecektir."

Açıklamada, Bakanlık olarak, otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, tüketici haklarını korumak amacıyla, mevzuat düzenlemelerinin titizlikle sürdürüleceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirildi.

#Otomobil
#İkinci el motorlu kara taşıtları
#Ticaret Bakanlığı
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