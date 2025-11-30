Kadın girişimciden uluslararası başarı: Maraşlı kadın ilk önce çocuğu için üretti, talep patlaması yaşanınca ihracata başladı

2 kadına da istihdam sağladı





Henüz bir yıl dolmadan sağlanan desteklerle ihracata ulaşmanın kendileri için önemli bir başarı olduğunu ifade eden Yürürdurmaz, şöyle konuştu:

"Bizler burada organik bebek kıyafetleri üretiyoruz. Bir bebeğin doğduğu andan itibaren ihtiyaç duyabileceği her şeyi üretebiliyoruz ve bu ürünler üzerinde kişiselleştirmeler yapabiliyoruz, bunlar annelerimiz için çok kıymetli oluyor. Kız çocukları için de 3 aydan 14 yaşa kadar değişik kostümler üretiyoruz...