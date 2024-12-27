Kadınlar mı daha çok kazanıyor erkekler mi? TÜİK son verileri açıkladı işte cevabı

Kadınlar mı daha çok kazanıyor erkekler mi?

Aytaç, kazanç ve ücret farkıyla ilgili verileri de paylaşarak, "Yükseköğretim mezunu bir erkek yükseköğretim mezunu bir kadına kıyasla yüzde 17,9 daha fazla kazanca sahip. Lise mezunlarında erkekler kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kazanç elde ediyorlar. Her eğitim durumunda erkekler kadınlara göre daha fazla kazanç elde ediyorlar ve daha fazla ücret veya maaş alıyorlar. Yine, çalıştıkları sektöre göre değerlendirirsek kadınları ve erkekleri tüm sektörlerdeki erkekler çoğunlukla kadınlardan daha fazla ama ulaştırma ve depolama sektöründe kadınlar erkeklerden daha fazla yer alıyorlar, kazanıyorlar. Bir de elektrik, gaz, buhar kısmı birbirine çok yakın" dedi.























