Ordu'dan turizme katkı: Cevat Bey Konağı restore ediliyor

Toparlak, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde konağın restorasyonuna başlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Hem sivil hem yöresel mimari açısından çok özellikli bir konak. Böylesine tarihi bir konağı yok etmek bize yakışmazdı. Kısa zamanda çalışmalar tamamlanarak konak, bölge turizmine kazandırılacak. İnşallah bir mirasımız daha turizme kazandırılacak."