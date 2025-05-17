Otomobilde en çok tercih edilen renkler: İlk sıradan bakın hangi renkler var

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 31 milyon 976 bin 478'e yükseldi. Trafiğe nisanda 191 bin 983 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 978 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 188 bin 5 adet arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 31 milyon 976 bin 478'e yükseldi. Trafiğe nisanda 191 bin 983 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 978 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 188 bin 5 adet arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de açıklandı.
TÜİK verilerine göre, ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:
Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 otomobilin yüzde 40,1'i gri,
yüzde 25,5'i beyaz,
yüzde 12,5'i siyah,
yüzde 11,8'i mavi,
yüzde 4,6'sı yeşil,
yüzde 4,1'i kırmızı,
yüzde 0,6'sı kahverengi,
yüzde 0,5'i sarı,
yüzde 0,3'ü turuncu
ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.