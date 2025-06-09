Tüketiciler, elektronik eşya bakım ve onarımında sıkça internet üzerinden servis arayışına giriyor. Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislerle mücadele amacıyla Servis Bilgi Sistemi’ni (SERBİS) hayata geçirdi. Bakanlık, tüketicilerin mağdur olmamaları için yalnızca SERBİS sistemini kullanarak gerçek yetkili servislere başvurmalarını önerdi.
Yaz mevsiminin gelmesiyle, başta klima olmak üzere, birçok elektronik ürün grubu için bakım, onarım ve montaj ihtiyacı arttı.
Bu hizmetleri almak isteyen tüketiciler ise genellikle internet arama motorları üzerinden yetkili servislere ulaşmayı tercih etmekte.
Arama motorlarında sahte sitelere dikkat
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Bazı kişi veya firmalar, bu durumu kendi lehlerine çevirerek sponsorlu reklamlar aracılığıyla arama sonuçlarında üst sıralarda görünmektedir. Ayrıca üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtmakta ve tüketicileri mağdur edebilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Tüketicilerin karşılaşabilecekleri riskler
Bu tür sahte servis uygulamaları, tüketiciler açısından ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır.
Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması,
Ürünün garanti dışı kalması,
Yetersiz ya da hatalı müdahale nedeniyle ürünün zarar görmesi,
Tamiratın hiç yapılmaması veya eksik yapılması,
Yüksek ve haksız servis ücretleri,
Bazı durumlarda uzaktan erişim bahanesiyle kişisel verilere ulaşılması gibi dolandırıcılık vakaları.
SERBİS üzerinden doğrulanmalı
Tüketicilerin bu tür aldatıcı uygulamalardan zarar görmemeleri amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan SERBİS (www.servis.gov.tr) sayesinde, yetkili servis bilgilerine güvenilir bir biçimde ulaşmak mümkün.
Tüketicilere öneriler
Yetkili servis hizmeti alınmadan önce; ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmeli.
İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu firma resmi internet sitesi veya SERBIS üzerinden doğrulanmalıdır.
Şikâyet ve bildirim kanalları
Tüketiciler, şüpheli durumlarda veya sahte servis girişimleriyle karşılaştıklarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ticaret Bakanlığı resmî internet sitesi aracılığıyla şikâyet ve ihbarda bulunabilecekleri aktarıldı.