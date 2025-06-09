Arama motorlarında sahte sitelere dikkat

Bakanlıktan yapılan açıklamada,

"Bazı kişi veya firmalar, bu durumu kendi lehlerine çevirerek sponsorlu reklamlar aracılığıyla arama sonuçlarında üst sıralarda görünmektedir. Ayrıca üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtmakta ve tüketicileri mağdur edebilmektedir" ifadeleri kullanıldı.



