Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında indirime gidiyor. 18 Eylül’de Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre karar, 1 Ekim 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek. Yapılan düzenleme ile tüm kredi kartları için faiz oranları yeniden belirlendi. Buna göre 25 baz puanlık düşüşle akdi faiz yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye çekilirken, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirilecek.
KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR
POS KOMİSYONLARIN DA DEĞİŞİKLİK
Tebliğde yer alan bir diğer önemli düzenleme, kartlı ödeme sistemlerine yönelik oldu.
Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.
Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.
Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek