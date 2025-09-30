Yeni Şafak
Kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor: Yeni faiz oranları yarın itibarıyla yürürlükte

11:1630/09/2025, Salı
Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni faiz düzenlemesi 1 Ekim yani yarından itibaren geçerli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 18 Eylül’de Resmî Gazete’de yayımladığı tebliğ kapsamında, kart faizlerinde 25 baz puanlık indirime gidildi. Düzenleme ile birlikte akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e gerileyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında indirime gidiyor. 18 Eylül’de Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre karar, 1 Ekim 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek. Yapılan düzenleme ile tüm kredi kartları için faiz oranları yeniden belirlendi. Buna göre 25 baz puanlık düşüşle akdi faiz yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye çekilirken, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirilecek.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kredi kartları için belirlenen faiz oranları kararı, 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan tebliğ, 18 Eylül tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, tüm kredi kartlarının faiz oranlarını değiştiren düzenleme 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yapılacak 25 baz puanlık indirimle akdi faiz çarşamba gününden itibaren yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşecek, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekilecek.

POS KOMİSYONLARIN DA DEĞİŞİKLİK


Tebliğde yer alan bir diğer önemli düzenleme, kartlı ödeme sistemlerine yönelik oldu.

Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.


Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.


Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek

