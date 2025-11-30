Togg yılın son kampanyasını duyurdu: T10F için 1 milyon TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatı

Yerli otomobil Togg, T10F modeli için Aralık 2025’e özel finansman kampanyasını açıkladı. Hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları kapsayan kampanyada, 12 ay %0 faizle 1 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunulurken, daha yüksek tutarları tercih edenler için 48 aya varan vadelerde düşük faizli seçenekler devreye alındı. Kampanya, sınırlı sayıda T10F V1 ve V2 versiyonları için geçerli olacak.
Bireysel kullanıcıya özel: 12 ay sıfır faizle 1 milyon TL kredi
Togg’un “Büyük Aralık Finansmanı” adını verdiği paket kapsamında bireysel müşterilere iki farklı seçenek sunuluyor:
1.000.000 TL - 12 ay, %0 faiz
Aylık ödeme: 83.334 TL
1.700.000 TL - 48 ay, %2,39 faiz
Aylık ödeme: 68.617 TL
Bu finansman seçeneği T10F’in V1, V2, V2 4More ve diğer uyumlu versiyonlarında geçerli olacak. Bankalar kredi kullanımını araç fiyatı, müşteri profili ve kendi iç değerlendirme kriterlerine göre şekillendirecek.
Kurumsal müşterilere özel kampanya: 48 ayda 1,9 milyon TL kredi
Togg, T10F için kurumsal müşterilere yönelik ayrı bir paket daha sunuyor. Bu kapsamda:
1.000.000 TL - 12 ay, %0 faiz
Aylık ödeme: 83.334 TL
1.900.000 TL - 48 ay, %2,63 faiz
Aylık ödeme: 71.923 TL
Kurumsal finansman seçeneği yalnızca T10F V1 ve V2 için geçerli. Kampanyanın uygulanması, faiz oranları ve ek belge talepleri anlaşmalı bankaların insiyatifinde olacak.
Kampanya sınırlı sayıda araç için geçerli
Togg, her iki finansman paketinde de kampanyanın yalnızca sınırlı stokla sunulduğunu belirtiyor. Kredilendirilebilir tutar, araç fiyatı ve banka politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Bankalar, ihtiyaç halinde ek belge talep etme veya kampanyayı sonlandırma hakkına sahip.
T10F için siparişler Trumore uygulaması üzerinden alınmaya devam ediyor.
T10F teknik özellikleri neler? Togg T10F kaç dakikada şarj oluyor?
T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerinin yer aldığı T10F, yedi hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor. Cihaz, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip bulunuyor.
T10F aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor.
Togg T10F Versiyon Fiyatları
V1 RWD Standart Menzil - 1.878.000 ₺
V1 RWD Uzun Menzil - 2.188.000 ₺
V2 RWD Uzun Menzil - 2.363.000 ₺
V2 4More - 3.133.641 ₺
Opsiyon Paketleri
V1 Uyumlu Opsiyonlar
Teknoloji ve Konfor Paketi - 40.000 ₺
19 inç Jantlar - 40.000 ₺
Panoramik Cam Tavan - 50.000 ₺
V2 Uyumlu Opsiyonlar
Kış Paketi - 30.000 ₺
Akıllı Destek Paketi - 30.000 ₺
Krem Renk, Vegan Deri Koltuklar - 50.000 ₺
Panoramik Cam Tavan - 50.000 ₺
Meridian Premium Ses Sistemi - 50.000 ₺
Siyah Tavan ve Yan Aynalar - 50.000 ₺
V2 4More Uyumlu Opsiyonlar
Krem Renk, Vegan Deri Koltuklar - 66.000 ₺
Panoramik Cam Tavan (V1/V2 ile ortak) - 50.000 ₺