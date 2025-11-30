Togg yılın son kampanyasını duyurdu: T10F için 1 milyon TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatı

Yerli otomobil Togg, T10F modeli için yılın son ve en kapsamlı finansman paketini devreye aldı. Aralık ayına özel kampanyada hem bireysel hem de kurumsal müşterilere 12 ay boyunca %0 faizle 1 milyon TL kredi imkânı sunulurken, daha yüksek tutar arayan kullanıcılar için 48 ay vadeye kadar uzanan düşük faizli seçenekler hazırlandı. Togg, kampanyanın yalnızca sınırlı sayıdaki T10F V1 ve V2 versiyonlarında geçerli olacağını duyurdu.