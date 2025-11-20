Devlet, hane gelirini garanti altına alan yeni sosyal yardım dönemini başlatıyor. AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yer alan ve 'Vatandaşlık Maaşı' olarak bilinen sistemde, geliri belirli bir seviyenin altında kalan ailelere doğrudan nakit destek sağlanacak. Örneğin; gelir sınırı 20 bin TL, hane geliri 16 bin TL ise devlet her ay 4 bin TL fark ödemesi yapacak. Hiç geliri olmayana ise tam maaş bağlanacak. Peki, 2026'da başlayacak bu destekten kimler yararlanabilecek ve ilk etapta hangi iller kapsama alınacak?