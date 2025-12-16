115 yıllık eğitim yuvasının ihtişamlı kapısı 1 asırdır aralıksız öğrencilere açılıyor: Bir çok ünlü isim buradan geçti

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 1910 yılında kente özgü bazalt taşından yapılan Ziya Gökalp İlkokulu, 115 yıldır aralıksız olarak ilk gün takılan ihtişamlı kapısını öğrencilere açmaya devam ediyor.
Merkez Sur ilçesinde 1910 yılında kente özgü bazalt taşından yapılan okul yaklaşık 12 yıl kız mektebi olarak eğitim-öğretime devam etti. 1922 yılından itibaren ilkokul olarak eğitimin sürdürüldüğü okula Diyarbakır’ın ünlü fikir adamı Ziya Gökalp’ın ismi verildi.
115 yıldır aralıksız eğitim yuvası olan okulun ilk gün takılan ihtişamlı kapısı her eğitim döneminde öğrencilere açılıyor. Günümüzde ilk ve ortaokul olarak faaliyette bulunan okulun 800 öğrencisi bulunuyor.
Okulun müdürü Mustafa Bozkuş, Ziya Gökalp İlkokulunun 1910 yılında kız mektebi olarak eğitim-öğretime başladığını, yaklaşık 12 yıl kız okulu olarak eğitime devam ettikten sonra, 1922 yılından itibaren ilkokul olarak eğitim vermeye başladığını, Diyarbakır’ın ünlü fikir adamı Ziya Gökalp adıyla Ziya Gökalp İlkokulu olarak eğitim hayatına devam ettiğini söyledi.
Okulun, ilk kurulduğu günden beri istisnai olarak, sürekli eğitim yapısı olarak devam ettiğini vurgulayan Bozkuş, okulun farklı bir kuruma devredilmediğini, sadece eğitim yapısı olarak kullanıldığını kaydetti.
Bozkuş, okulun Diyarbakır’da eşsiz bir yapıya sahip olduğunu aktararak, "Sur ilçemizin kendine has mimarisiyle yapılmıştır. Siyaset, bilim, şair ve yazar birçok ünlü yetiştiren bu okul, öğrencilerimize de bir yol haritası belirlemektedir. Amacımız, eski mezunları bir araya getirmek ve gelecek için iyi bir örnek oluşturmak. Okulumuz, Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesindeki dişi bazalt taşından yapılmıştır. 113 yıldır aslına uygun restore edilmiştir" dedi.
Kapının ise ilk günkü 115 yıllık aslını ve özünü devam ettiren bir kapı olduğuna dikkat çeken Bozkuş, "Farklı zamanlarda restorasyona tabi tutulmuştur. Ancak orijinal hali devam etmiştir. İlk ve ortaokul olarak hizmet vermekteyiz. Toplamda 800 öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda değişik aktiviteler hep planda olmaktadırlar. Temennimiz, Ziya Gökalp’ler, Cahit Sıtkı Tarancı’lar, Sezai Karakoç’lar ve Diyarbakır’ın bilinen, bilinmeyen düşünürleri gibi zatların yetişmesi. Öğrencilerimizde kendilerine ışık tutacak bu yolda ilerlemelerini sağlamaktır" diye konuştu.
Üçüncü sınıf öğrencisi İnci Aslan Alp, çok güzel bir okulu olduğunu ifade ederek, "Hem de tarihi okul. Diğer ağabeylerim ve ablalarım burada okuduğu için okulumdan çok memnunum" şeklinde konuştu.
Dördüncü sınıf öğrencisi Muhammed Emir Batıhan ise, "Okulumuz güzel bir okul. Annemle buraya kayıt yapmaya geldiğimizde anlamıştım güzel bir okul olduğunu. Bu okuldan mezun olmak istiyorum. Güzel bir mesleğim olsun bana yeter" dedi.