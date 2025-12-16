115 yıllık eğitim yuvasının ihtişamlı kapısı 1 asırdır aralıksız öğrencilere açılıyor: Bir çok ünlü isim buradan geçti





Okulun, ilk kurulduğu günden beri istisnai olarak, sürekli eğitim yapısı olarak devam ettiğini vurgulayan Bozkuş, okulun farklı bir kuruma devredilmediğini, sadece eğitim yapısı olarak kullanıldığını kaydetti.





Bozkuş, okulun Diyarbakır’da eşsiz bir yapıya sahip olduğunu aktararak, "Sur ilçemizin kendine has mimarisiyle yapılmıştır. Siyaset, bilim, şair ve yazar birçok ünlü yetiştiren bu okul, öğrencilerimize de bir yol haritası belirlemektedir. Amacımız, eski mezunları bir araya getirmek ve gelecek için iyi bir örnek oluşturmak. Okulumuz, Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesindeki dişi bazalt taşından yapılmıştır. 113 yıldır aslına uygun restore edilmiştir" dedi.