16 yıl sonra gelen hüzün: Su seviyesinin düşmesiyle acı hatıralar ortaya çıktı

"Sular çekildi ama bizim içimizdeki acı hiç çekilmedi"





O gün, yangınla mücadele için gökyüzüne yükselen helikopter, su alma manevrası sırasında baraj gölüne düşmüş, mürettebattan Türk pilot Emekli Binbaşı Tanju Tezgel ile orman muhafaza memuru Ali Ekin şehit olmuştu. Tezgel’in naaşına bir gün sonra, Ekin’e ise dört gün süren yoğun çalışmalar sonucunda ulaşılabilmişti. Kazadan sonra büyük bir operasyonla helikopter enkazı çıkarılmıştı; ancak küçük parçalar suyun altında kalmıştı.