16 yıl sonra gelen hüzün: Su seviyesinin düşmesiyle acı hatıralar ortaya çıktı

Barajdaki su seviyesinin düşmesiyle, 2009’daki helikopter kazasından kalan parçalar 16 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Görev başında hayatını kaybeden Tanju Tezgel ve Ali Ekin’in acı hatırası, bölge halkının yüreğinde bir kez daha canlandı.
16 yıl önce yaşanan helikopter kazasının izleri, Geyik Barajı’nda yeniden gün yüzüne çıktı.
Aydın’ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale için havalanan yangın söndürme helikopterinin 18 Haziran 2009’da Geyik Barajı’na düşmesiyle yaşanan acı kayıp, yıllar sonra suyun geri çekilmesiyle bir kez daha hatırlandı.
Baraj seviyesinin bu yıl düşük seviyeye kadar düşmesi, yıllardır suyun altında kalan pervane parçalarını, burgu kollarını ve metal aksamları ortaya çıkardı.
Toprağın üzerinde beliren kalıntılar, kazanın ardından geçen onca yıla rağmen bölge halkının içindeki sızıyı yeniden canlandırdı.
"Sular çekildi ama bizim içimizdeki acı hiç çekilmedi"
O gün, yangınla mücadele için gökyüzüne yükselen helikopter, su alma manevrası sırasında baraj gölüne düşmüş, mürettebattan Türk pilot Emekli Binbaşı Tanju Tezgel ile orman muhafaza memuru Ali Ekin şehit olmuştu. Tezgel’in naaşına bir gün sonra, Ekin’e ise dört gün süren yoğun çalışmalar sonucunda ulaşılabilmişti. Kazadan sonra büyük bir operasyonla helikopter enkazı çıkarılmıştı; ancak küçük parçalar suyun altında kalmıştı.
Bugün o parçalar tekrar ortaya çıkarken, baraj çevresini gezen vatandaşlar, "Unutmadık, unutmayacağız. Sular çekildi ama bizim içimizdeki acı hiç çekilmedi. Yıllardır baraj tabanında sessizce yatan metal parçaları, yalnızca bir kazanın değil, görev başında hayatını kaybeden iki insanın hikayesini, fedakarlığını ve geride bıraktığı acıyı yeniden hatırlattı" sözleriyle duygularını paylaştı.