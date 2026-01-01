Yeni Şafak Gazetesi'nin 1 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Türkiye Akkuyu ile sahada
2026'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünite için 'devreye alma yılı' olması bekleniyor. Türkiye, küresel ölçekte büyüklüğü 2,2 trilyon dolara ulaşacak nükleer yatırım dalgasına sahada dâhil oluyor. Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, küresel piyasalardaki hareketliliğe dikkat çekerek, “Akkuyu; 30 bin istihdam, 2 bin firma ve oluşturduğu vizyonla müthiş bir ekosistem oluşturdu. Sadece bir santral kurmadık, adeta yeni bir sanayi dalı gelişiyor” dedi.
2026 yılı reformlarla taçlanacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında “Bölgemizde etkisi artan savaş, kriz ve gerilim ortamına rağmen emin ve ehil kadroların yönetiminde Türkiye kutlu yolculuğunu güvenle sürdürüyor. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının olumlu sonuçlarına geniş bir yelpazede şahitlik ediyoruz. Turizmden savunma sanayiine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz. Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırmak niyetindeyiz” dedi.
Sezon sonu olağanüstü kongre
F.Bahçe Başkanı Saran, sezon sonu olağanüstü seçimli genel kurula gideceklerini açıkladı. Saran, "Bu bir geri adımın değil, Fenerbahçe'nin yolunu berraklaştırma iradesinin sonucudur" dedi.