2026 yılı reformlarla taçlanacak

Türkiye Akkuyu ile sahada

2026'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünite için 'devreye alma yılı' olması bekleniyor. Türkiye, küresel ölçekte büyüklüğü 2,2 trilyon dolara ulaşacak nükleer yatırım dalgasına sahada dâhil oluyor. Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, küresel piyasalardaki hareketliliğe dikkat çekerek, “Akkuyu; 30 bin istihdam, 2 bin firma ve oluşturduğu vizyonla müthiş bir ekosistem oluşturdu. Sadece bir santral kurmadık, adeta yeni bir sanayi dalı gelişiyor” dedi.