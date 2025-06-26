Adana'da karpuzun tarlada kilosu 13 TL'den 5 TL'ye düştü

"SATIŞLAR ÇİFTÇİYİ ZARAR ETTİRİYOR"





Ahencan Tayakısı, "Üretici, karpuzunu 5 TL'ye sattığında maliyetini dahi karşılayamıyor, dolayısıyla zarar ediyor. Fiyatların yeniden yükselmesini bekleyen üreticiler, hasadı geciktirme yoluna gidiyor. Ancak karpuzların güneş altında yanmaması için ikinci bir işçilik gerekiyor. Bu da karpuzların üzerine gazete veya saman serilerek korunmasını içeriyor. Ne var ki hava sıcaklıklarının aşırı yüksek olması bu çabaları yetersiz kılıyor. Karpuzlar, bu sıcaklıklara uzun süre dayanamıyor. Bu nedenle 5 TL'den yapılan satışlar çiftçiyi zarar ettiriyor" dedi.