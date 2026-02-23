Adana’da köyü su bastı: Yollar kapandı, bir kamyon suya gömüldü

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Etekli köyünde etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan Çatalan Baraj Gölü’nün kapaklarının açılmasıyla köyü su bastı, bir kamyon suya gömüldü.
Adana’da 2026 yılının ilk 53 gününde, 1 yıl 3 aylık yağmurun yağmasıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşınca taşkın nedeniyle kapaklar açıldı. Kapağın açılmasıyla birlikte Etekli köyü de sular altında kaldı.
Kapakların açılmasının ardından bazı yolların suyla kaplanması nedeniyle ulaşım sağlanamazken, bir kamyonun da suya gömüldüğü görüldü. Mahalle sakinleri, günlerdir suyun çekilmesini beklediklerini ifade etti.
Mahallede yaşayan Sadi Büyükdoğa, köyün 3-4 gündür bu halde olduğunu belirtip, birçok köy yolunun kapalı olduğunu söyleyerek yardım beklediklerini dile getirdi.
Bölgede oluşan su birikintilerinin çekilmesi için çalışma yapılması bekleniyor.