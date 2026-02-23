Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana’da köyü su bastı: Yollar kapandı, bir kamyon suya gömüldü

Adana’da köyü su bastı: Yollar kapandı, bir kamyon suya gömüldü

10:5623/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Etekli köyünde etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan Çatalan Baraj Gölü’nün kapaklarının açılmasıyla köyü su bastı, bir kamyon suya gömüldü.

Adana’da 2026 yılının ilk 53 gününde, 1 yıl 3 aylık yağmurun yağmasıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşınca taşkın nedeniyle kapaklar açıldı. Kapağın açılmasıyla birlikte Etekli köyü de sular altında kaldı.

Kapakların açılmasının ardından bazı yolların suyla kaplanması nedeniyle ulaşım sağlanamazken, bir kamyonun da suya gömüldüğü görüldü. Mahalle sakinleri, günlerdir suyun çekilmesini beklediklerini ifade etti.


Mahallede yaşayan Sadi Büyükdoğa, köyün 3-4 gündür bu halde olduğunu belirtip, birçok köy yolunun kapalı olduğunu söyleyerek yardım beklediklerini dile getirdi.

Bölgede oluşan su birikintilerinin çekilmesi için çalışma yapılması bekleniyor.

#ADANA
#YAĞMUR
#SU
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabe’de hacılar Hû der Allah ilahi sözleri nedir?