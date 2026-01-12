Yeni Şafak
Aile içi vahşet: Eşini vurmadan hemen önce yaptığı paylaşım kan dondurdu

13:1012/01/2026, Pazartesi
DHA
Bursa'da, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız’ı (21) tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaralayan Ahmet Yıldız’ın (30) olay öncesi tüyler ürperten sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çift arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. 

Hacivat Mahallesi’nde iki katlı binanın üst katındaki dairede yaşanan olayda, Ahmet Yıldız’ın tabancayla ateş açması sonucu eşi Tuğçe Yıldız göğüs ve karın bölgesinden ağır yaralandı.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi Yıldız ameliyata alındı; tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Ahmet Yıldız’ın kaçtığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.


Aldatıldığını iddia etti

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet Yıldız’ın ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığı için vurduğunu öne sürdüğü bildirildi.

Yıldız’ın ayrıca olaydan önce sanal medya hesabından, “Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı” paylaşımı yaptığı görüldü.


Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


