Altın bozdururken kuyumcu fark etti: Eskişehir'de esnafın dikkati yaşlı kadını kurtardı, 113 bin lirasını kaptırdı 630 bin TL kurtuldu

700 bin liralık kayıp kapıdan döndü





Yaşlı kadının kendilerine gelmeden önce başka bir kuyumcuda işlem yaptığını belirten esnaf Turgut, "Öğrendik ki bu teyzemiz bize gelmeden önce başka bir kuyumcuya daha gitmiş. Ne yazık ki oradaki esnaf durumu fark etmemiş ve teyze hesabındaki 113 bin lirayı dolandırıcılara çoktan göndermiş. Eğer biz de fark etmeseydik, çok daha büyük bir meblağ gidecekti. Yaklaşık 110-120 gram ağırlığında, içinde bileziklerin ve gram altınların olduğu toplamda 700 bin liraya yakın bir altını bozdurmak üzereydi" şeklinde konuştu.