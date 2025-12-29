Amasya'da küp içinden çıktı şaşkına çevirdi: Anadolu'da hiçbir yerde yok

"Küpten bebek mezarları Anadolu’da hiçbir yerde yok"





Keşfedilen Kubaba kutsal alanında çok önemli bağlantılara ulaştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Dönmez, "Keşfettiğimiz tapınağın plan şemasına baktığımız zaman bize Arami, Fenike tapınaklarını, ince uzun, megaroid planda bir tapınağın planının ortaya çıktığını gösterdi. Fenikeliler Doğu Akdeniz’de yaşamış, Sami kökenli bir antik topluluk. Bunların Orta Anadolu’ya kadar gelmiş olmaları bizi gerçekten şaşırtıyor. Kartaca’dan gelmiş insan başlı cam boncuklar var. Fenike tipi mezarlar var. En ilginci bebek mezarları var. Küpler içine yerleştirilmiş sayıları 8’i bulan bebek ve cenin mezarları Anadolu’da hiçbir yerde yok, görmüyoruz. Aralarında mesafe olacak şekilde konumlandırılarak gömülmüş" diye konuştu.