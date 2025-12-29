Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya
Amasya'da küp içinden çıktı şaşkına çevirdi: Anadolu'da hiçbir yerde yok

Amasya'da küp içinden çıktı şaşkına çevirdi: Anadolu'da hiçbir yerde yok

10:0429/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Amasya’daki Oluz Höyük kazısında antik çağda Doğu Akdeniz’den tüm Akdeniz kıyılarına yayılan Fenikelilerin izlerine rastlandı. Fenikelilerin ünlü şehir devleti Kartaca’dan gelmiş insan başlı cam boncuklar ve Fenike tipi bebek mezarları bulduklarını açıklayan Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Küpler içine yerleştirilmiş sayıları 8’i bulan bebek ve cenin mezarları Anadolu’da hiçbir yerde yok" dedi.


Kazılar 2007 yılında başlamıştı


Oluz Höyük kazısında 19 yıl geride kalırken İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, 10 katman belirledikleri Oluz Höyük’ün 6 bin 500 yıl önceye dayanan bir kitap sayfası gibi olduğunu anlatarak; Pers, Frig, Hitit dönemlerine ait saray ve tapınaklarla, mimari kalıntılar bulduklarını söyledi.

"Küpten bebek mezarları Anadolu’da hiçbir yerde yok"


Keşfedilen Kubaba kutsal alanında çok önemli bağlantılara ulaştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Dönmez, "Keşfettiğimiz tapınağın plan şemasına baktığımız zaman bize Arami, Fenike tapınaklarını, ince uzun, megaroid planda bir tapınağın planının ortaya çıktığını gösterdi. Fenikeliler Doğu Akdeniz’de yaşamış, Sami kökenli bir antik topluluk. Bunların Orta Anadolu’ya kadar gelmiş olmaları bizi gerçekten şaşırtıyor. Kartaca’dan gelmiş insan başlı cam boncuklar var. Fenike tipi mezarlar var. En ilginci bebek mezarları var. Küpler içine yerleştirilmiş sayıları 8’i bulan bebek ve cenin mezarları Anadolu’da hiçbir yerde yok, görmüyoruz. Aralarında mesafe olacak şekilde konumlandırılarak gömülmüş" diye konuştu.


Mezarlarla ilgili ilk değerlendirmelerde bebeklerin Fenike geleneğinde kurban edildiğini yada ölü doğsa bile bu şekilde gömüldüğünü düşündüklerini aktaran Şevket Dönmez, "Belki de çocukların kurban edildiği bir kültürden bahsedebiliriz. Fenike dünyasında çok yaygın olan ‘Tofed’ dediğimiz kurban edilmiş çocukların Anadolu’daki mezarlarıyla da karşılaşmış olabiliriz. Bunun bilimsel teyidinin yapılması ancak antropolojik değerlendirmelerle olacaktır" şeklinde konuştu.


3 bine yakın eser teslim edildi


Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uyguladığı Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde süren kazılarda gün yüzüne çıkan 3 bine yakın eseri Amasya Müzesi’ne teslim ettiklerini sözlerine ekledi.



#Amasya
#Oluz Höyük
#Doğu Akdeniz
#Akdeniz
#Kartaca
#Fenike
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 takvimi resmi tatiller ne zaman? Yılbaşı, Ramazan, Kurban ve milli bayramlar hangi güne denk geliyor?