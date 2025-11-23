Ankara’da 200 yıllık serender kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi’nde gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı’ya ait 200 yıllık serenderde (nalya) henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ahşap yapıyı kurtarmak için yoğun çaba harcasa da tarihi serender tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



