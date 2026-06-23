Ankara'da EGO otobüsü ile ticari araç çarpıştı: Bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı

EGO'dan açıklama





EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saat 14.21'de gerçekleşen kazaya, 505 numaralı Sincan–Sıhhiye hattında hizmet veren EGO otobüsünün karıştığı bildirildi.





Kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"İlk değerlendirmelere göre, seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir. Kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleri ile ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir. EGO Genel Müdürlüğü olarak yürütülen tüm inceleme ve soruşturma süreçlerine gerekli destek sağlanmaktadır."