Antalya’da fırtına palmiye ağacını ikiye böldü

Fırtınanın etkisiyle Antalya Caddesi’nde refüjde bulunan dev palmiye ortadan ikiye bölündü. Palmiyenin kırılan bölümü yola düşerken caddede Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince önlem alındı. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Akedaş, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.