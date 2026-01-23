Antalya’da fırtına palmiye ağacını ikiye böldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan fırtınanın etkisiyle refüjdeki ağaç ikiye bölündü. Belediye ekiplerinin ağacı yoldan kaldırmasının ardından trafik normale döndü.
Manavgat’ta öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan ve saatteki hızı 50 ila 70 kilometreyi bulan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri teyakkuz haline geçti.
Fırtınanın etkisiyle Antalya Caddesi’nde refüjde bulunan dev palmiye ortadan ikiye bölündü. Palmiyenin kırılan bölümü yola düşerken caddede Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince önlem alındı. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Akedaş, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Trafik ekipleri yolda gerekli güvenlik önlemini alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yola savrulan palmiyeyi kesmek suretiyle kaldırmasının ardından caddede trafik akışı normale döndü.
Fırtınayla birlikte zaman zaman yağmurunda şiddetini artırdığı gözlenirken, fırtınanın etkisini geç saatlere kadar sürdürmesi bekleniyor.