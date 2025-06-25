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Burayı çok az kişi biliyor: Tatil merkezinin göbeğinde unutulmaz bir deneyim, gelen bir daha gitmek istemiyor

Burayı çok az kişi biliyor: Tatil merkezinin göbeğinde unutulmaz bir deneyim, gelen bir daha gitmek istemiyor

18:4725/06/2025, Çarşamba
AA
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Kum ve güneş denince herkesin aklına kalabalık kumsallar gelse de henüz tam olarak keşfedilmemiş ve en gözde tatil beldelerinden birinin göbeğinde bulunan muhteşem bir plaj var. Tarihi surların önünde denize girme keyfi yaşatan plaj, atmosferi, berrak denizi ve huzur dolu manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Kalesi önündeki tarihi Tersane ile Kızılkule arasında yer alan Soğukkapı Plajı, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapmış küçük koy, ziyaretçilerine tarihle iç içe yüzme imkanı sunuyor.



Soğukkapı Plajı'na, Kızılkule'nin hemen altındaki tarihi kapıdan geçip merdivenlerle ulaşılıyor.



Tarihi surların önünde denize girme keyfi yaşatan plaj, atmosferi, berrak denizi ve huzur dolu manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.



Alanya Kalesi'nde süren kazı çalışmaları kapsamında yapılan su altı incelemelerinde, Roma dönemine ait bir tersanenin izlerine de rastlandığı plaj, özellikle havanın açık ve sakin olduğu günlerde turkuaz ve mavinin iç içe geçtiği sularıyla ziyaretçilerini etkiliyor.



Alanya'nın merkezinde yer almasına rağmen kalabalıktan uzak olan plaj, hem kalede yaşayan vatandaşlar hem de şehre gelen turistler için huzurlu bir mola noktası oluyor.


Plajda denize giren tatilcilerden İbrahim Yarımoğlu, plajı Alanya'da yaşayan arkadaşlarının tavsiye ettiğini söyledi.

Burada bir taraftan denize girerken bir taraftan da tarihi atmosferi yaşadıklarını belirten Yarımoğlu. "Burası gelip görülecek ve yüzülecek bir yer. Tavsiye ederim. Tarihi bütün yapıları bir arada bulabilirsiniz. Kalesi, deniz manzarası, tersanesi ile bütün turistlerin uğrak noktası. Manzarası panoramik olarak da çok güzel görünüyor." dedi.



Tatilci Atakan Akıncı ise ilk kez geldiği plajı çok beğendiğini kaydetti.



Bölgenin çok güzel bir lokasyon olduğunu dile getiren Akıncı, "Deniz temiz ve su sıcak. Herkese tavsiye ederim. Bölgeyi çok beğendim, daha sonraki yıllar tekrar gelmek istiyorum." diye konuştu.



#Soğukkapı Plajı
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