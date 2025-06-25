Burada bir taraftan denize girerken bir taraftan da tarihi atmosferi yaşadıklarını belirten Yarımoğlu. "Burası gelip görülecek ve yüzülecek bir yer. Tavsiye ederim. Tarihi bütün yapıları bir arada bulabilirsiniz. Kalesi, deniz manzarası, tersanesi ile bütün turistlerin uğrak noktası. Manzarası panoramik olarak da çok güzel görünüyor." dedi.







