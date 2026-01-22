Yeni Şafak
Antalya'da korku dolu anlar: Son anda fark ettiği dev dalgaların arasında kalmaktan merdivene tutunarak kurtuldu

Antalya'da korku dolu anlar: Son anda fark ettiği dev dalgaların arasında kalmaktan merdivene tutunarak kurtuldu

Antalya’da şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar sahili döverken, bir vatandaş son anda fark ettiği dalgaların arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün Sarı Kod ile uyardığı Antalya’da şiddetli rüzgar etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar, Konyaaltı Sahili’ni dövdü. Deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı.

 Yağışa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili’nde denizi ve oluşan dalgaları izledi. Kimi vatandaşlar sahil bandına vuran dalgaları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

 Konyaaltı Sahili’nde zaman zaman yüksekliği 2 metreyi aşan dalgaların arasında video çekmek isteyen bir vatandaş ise zor anlar yaşadı. 

Paçalarını sıvayarak sahile inen vatandaş, bir anda üzerine doğru gelen kuvvetli dalgayı görünce panikle koşmaya başladı.

O anlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, sahile inen vatandaş ise dalgaların arasında kalmaktan kıyıdaki bir merdivene tutunarak son anda kurtuldu.

