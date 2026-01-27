Antalya’da şiddetli rüzgarda halı sahanın tavanı çöktü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulacağı açıklanan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, Antalya’nın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde ağaçlar yola devrildi.