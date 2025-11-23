Asyalı turistler Türkiye'de ilk oraya uğruyor: Burası gerçekten kutsanmış bir yer gibi

"Burası gerçekten kutsanmış bir yer gibi"





Pamukkale’nin kutsanmış bir yer gibi olduğunu dile getiren Koreli turist, "Hava da çok güzel. Bu tarihi alanın doğayla bütünleşmiş hali ve insanların burada bir araya gelmesi gerçekten çok güzel. Burası gerçekten kutsanmış bir yer gibi. Bir gezi için geldik. İnternetten bakınca buranın Dünya Kültür Mirası olduğunu gördük ve bu yüzden ziyaret etmeye karar verdik. Hava çok güzel" diye konuştu.