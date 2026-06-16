Avcılar’da atıkları boş araziye döküp yakan kamyonet şoförüne 50 bin lira ceza

Avcılar'da kamyonetle taşıdığı atıkları boş araziye dökerek ateşe veren şoföre 50 bin lira ceza yazıldı.
Yeşilkent Mahallesi’nde kamyonetinin kasasını atık malzemelerle dolduran S.G. isimli kişi, aracıyla Tahtakale Mahallesi’ndeki boş araziye gitti.
Çıkan yoğun dumandan rahatsız olan mahalleli durumu Avcılar Belediyesi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, aracın plakası ile sürücünün kimlik bilgilerini tespit etti.
S.G.'ye Kabahatler Kanunu uyarınca 50 bin lira ceza yazıldı.