Olay, 26 Mart'ta Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir işe gitmediği öğrenilen taksi Şoförü Haydar Duman, saat 19.00 sıralarında boşandığı eşi Damla Bakiler'in (32) kızı ile kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti. Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızları ile büyük anne H.D.'ye (74) ateş etti.