Aynı gün evlerine döndüler

Kasım ihracatı 22,3 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı ihracatının geçen yıla göre yüzde 3,1 azalışla 22,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bolat, ihracattaki düşüşte enerji ve altın ihracatı, avro/dolar paritesi ve Faz 5 sürecine geçişin etkili olduğunu söyledi. Bolat, dış ticaret açığının son bir yılda 30,6 azaldığına da dikkat çekti.