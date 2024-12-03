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Aynı gün evlerine döndüler

Aynı gün evlerine döndüler

04:003/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kasım ihracatı 22,3 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı ihracatının geçen yıla göre yüzde 3,1 azalışla 22,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bolat, ihracattaki düşüşte enerji ve altın ihracatı, avro/dolar paritesi ve Faz 5 sürecine geçişin etkili olduğunu söyledi. Bolat, dış ticaret açığının son bir yılda 30,6 azaldığına da dikkat çekti.

Azez-El Bab-Tel Rıfat üçgeni kapandı

Terör örgütü PYD/YPG'nin yıllardır Suriye'nin kuzeyindeki özgürleştirilmiş bölgelere saldırılarının üssü Tel Rıfat'ın ele geçirilmesi, bölgedeki terör koridorunu sonlandırdı. Örgütün Afrin hayalleri tamamen suya düşerken, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) yeni hedefinin PYD/YPG işgali altındaki Münbiç olacağı belirtiliyor. Öte yandan terörden arındırılan Tel Rıfat'a dönüşler hızlandı.

Fırsatı kaçırmadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK’yi son bölümde bulduğu gollerle mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada fırsatı kaçırmadı ve puan farkını 3’e indirdi. F.Bahçe’nin golleri Oğuz Aydın, Becao ve Dzeko’dan gelirken, Okereke’nin golü Gaziantep’e yetmedi.

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