Bağcılar'da arsada oyun oynayan çocuklar araçta ceset buldu

Caddeye yayılan kokudan rahatsız olduklarını söyleyen Adil Benli, "Aracın içerisinden koku geliyor, çocuklar da merak edip bakıyor. 10 gündür zaten koku gittikçe artıyordu. Polisler geldi, gereken yerler arandı. Tanıdığımız, bildiğimiz bir kişi. Mosmor olmuş çürümeye başlamış. Biz vidanjör çağırdık alttan koku geliyor diye ama koku araçtan geliyormuş" diye konuştu.







