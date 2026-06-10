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Bağcılar'da arsada oyun oynayan çocuklar araçta ceset buldu

Bağcılar'da arsada oyun oynayan çocuklar araçta ceset buldu

09:0910/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
DHA
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Bağcılar'da boş arsada oyun oynayan çocuklar park halindeki aracın içerisinde ceset buldu. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çevredekilerin cesetten gelen kokudan bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesinde bulunan boş arsada öğlen saatlerinde meydana geldi. Boş arsada oyun oynayan çocuklar park halindeki panelvan aracın içerisinden ağır kokular gelmesi üzerine araca baktılar. Aracın arka kısmında hareketsiz yatan bir kişiyi gören çocuklar durumu çevredekilere haber verdi. Aracın bagajını açanlar hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

 Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kişinin öldüğünü ve cesedin şiştiğini tespit etti. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ferhat Kılıçarslan adına düzenlenmiş kimlik buldu. Polis ekipleri, arsa çevresinde güvenlik önlemi alırken, ceset incelmelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





Caddeye yayılan kokudan rahatsız olduklarını söyleyen Adil Benli, "Aracın içerisinden koku geliyor, çocuklar da merak edip bakıyor. 10 gündür zaten koku gittikçe artıyordu. Polisler geldi, gereken yerler arandı. Tanıdığımız, bildiğimiz bir kişi. Mosmor olmuş çürümeye başlamış. Biz vidanjör çağırdık alttan koku geliyor diye ama koku araçtan geliyormuş" diye konuştu.



Öte yandan, cesedin yaklaşık bir haftadır araçta olduğu düşünülüyor.



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