Bahçelievler'de kamyonun çarptığı hafif ticari araç ekmek fırınına girdi

'SANİYELERLE KURTULDUM’





Ekmek fırınının sahibi Ferhat Ateş, "Dışarıda yarın sabah fırın için odun ayırıyordum, arabayla geçen biri benden 4 ekmek istedi. Ben de o sırada içeri girerken kıyamet koptu sesler geldi, kamyon araca vuruyor fırına giriyor ben kaçtım o sırada. Allah kurtardı, saniyelerle kurtuldum, vatandaşın 'bana 4 ekmek ver' demesiyle kurtuldum. Araba peşimden geliyordu zaten vura vura hepsi vurdu. Şu an bilemiyorum ama abartılı bir şey söylemek istemiyorum heyet gelir inceleme yapar. Bana kalırsa yaklaşık burada 150 Bin liralık hasar var" ifadelerini kullandı.