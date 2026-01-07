Yeni Şafak
Bahçelievler'de kamyonun çarptığı hafif ticari araç ekmek fırınına girdi

23:377/01/2026, Çarşamba
DHA
Bahçelievler'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon park halindeki dört araca ve seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Olay sırasında kamyonun çarptığı park halindeki hafif ticari araç sokaktaki ekmek fırınına girdi.

Kaza, saat 19.35 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Site Sokak'ta meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GHT 578 plakalı kamyon, park halindeki 4 araca ve seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Olayda kamyonun çarptığı park halindeki 34 EFR 235 plakalı hafif ticari araç kaldırımı aşarak sokakta bulunan ekmek fırınına girdi. 

 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Öte yandan kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun, park halindeki hafif ticari araca çarptığı ve bunun üzerine hafif ticari aracın kaldırımı aşarak ekmek fırınına girdiği anlar yer aldı.

Ekmek fırınının sahibi Ferhat Ateş, "Dışarıda yarın sabah fırın için odun ayırıyordum, arabayla geçen biri benden 4 ekmek istedi. Ben de o sırada içeri girerken kıyamet koptu sesler geldi, kamyon araca vuruyor fırına giriyor ben kaçtım o sırada. Allah kurtardı, saniyelerle kurtuldum, vatandaşın 'bana 4 ekmek ver' demesiyle kurtuldum. Araba peşimden geliyordu zaten vura vura hepsi vurdu. Şu an bilemiyorum ama abartılı bir şey söylemek istemiyorum heyet gelir inceleme yapar. Bana kalırsa yaklaşık burada 150 Bin liralık hasar var" ifadelerini kullandı. 

#Bahçelievler
#Ekmek fırını
#Kamyon
