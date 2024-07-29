Bakan Yumaklı: Bitkisel üretim planlaması eylülde başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bitkisel üretim planlaması eylül ayı itibariyle yeni ziraat döneminde faaliyete geçmiş olacak, yürürlüğe girmiş olacak" dedi.
Bakan Yumaklı, Koç'un, 'yeni dönem hayvancılık' desteklerinin en önemli yansımasını hissedecek olan işletmecilerden biri olduğunu söyledi.
Bakan Yumaklı, "'Yeni normal' dediğimiz artık bütün dünyayı çok yakından etkileyen iklim değişikliği başta olmak üzere her türlü konjonktürel gelişme ülkelerin kendilerinin her alanda güçlü olmasını gerektirir bir konuma gelmiş vaziyette. Biz de üretim planlaması kapsamında hayvansal üretimle ilgili çalışmalarımızın 01.01.2024 tarihinden itibaren başladığını, üretim planlamasına dair bütün çalışmalarımızı tamamladığımızı ve uygulamaya geçtiğimizi belirtmiştik. Bununla ilgili de bir hayvancılık yol haritası açıklamıştık. Geçtiğimiz cuma günü itibarıyla da bu hayvancılık yol haritasının en önemli kalemlerinden birisi olan yeni dönem destekleme programımızı da açıkladık" dedi.
'Temel Destekler' ve 'Ürün Geliştirme Desteği' topladık'
Bakan Yumaklı, 'Temel Destekler' ve 'Ürün Geliştirme Desteği' başlıklarında, bu destekleri topladıklarını kaydederek "Daha öncesinde çok farklı alanlarda birbirinden kopuk destekler vardı. Onları da bu manada birleştirmiş olduk. Bu destekler büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böcekçiliği ile ilgili destekler. Bu temel destekler bu başlıklarda verilecek. Ürün geliştirme destekleri ise çiğ süt destekleri, karkas et destekleri ve tiftik üretimi ile ilgili destekler. Ancak bu kadarla da sınırlı değil. Yeni dönemde verimlilik kriterlerinin uygulanması halinde üreticilerimizin çok daha fazla destek almasını ve dolayısıyla da verimli ve kaliteli bir üretimin gerçekleşmesini sağlamayı amaçladık. İlk defa 3 yıl boyunca üreticilerimizin artık hangi destekleri alabileceklerini gösterir yeni destekleme paketinde açıklamış olduk. Bu pakette özellikle hastalıklarla mücadele başlığı, verimli üretim yapılabilmesiyle ilgili başlıkları koymuş olduk. Nedir bunlar? Eğer bir işletme hayvanlarını soy kütüğüne kaydetmiş ise, eğer buradaki üretimi yerli spermayla yapmış ise, üretmiş olduğu sütü verimli kriterlerine göre üretmiş ise, bütün bunlar da ilave destekler almış olacak" diye konuştu.
Bakan Yumaklı, gençlerin ve kadınların ilave desteklerle bu üretimin içerisinde kalmalarını ve bir önceki desteklerle kıyaslandığında neredeyse 4 katına yakın, hatta kimi zaman bu 4 katını da aşan oranlarda destekleneceğini dile getirdi. Yumaklı, "Özellikle her bir destek için verimlilik kriterinin son derece önemli olduğunu ve bütün sektörlerde olduğu gibi tarımsal üretim sektöründe de, bugün konumuz olan hayvansal üretim sektöründe de bunu amaçladığımızı tekraren altını çizerek belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
'Aile işletmelerinin ayrı bir bölümü olacak'
Bakan Yumaklı, ari işletme olma konusunda yeterliklerine sahip olan işletmelerin de desteklerin üzerine ilave destekler alacağını ifade ederek, "Bizler temel destekleri üretimin devamlılığı için vereceğiz. Ancak verimli üretim yapan gençlerin ve kadınların 3 yıl boyunca hangi destekleri alacakları konusunda hiçbir tereddüt yaşamayacakları bir sistemi hayata geçirmiş olacağız. Aile işletmelerinin de önemi büyük; onlar da 20 başa kadar hayvan varlığına sahip aile işletmelerinin de yine bu desteklemelerin içerisinde ayrı bir bölümü olacak" dedi.
Üretim planlamasının bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünlerinde 2024 yılında hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Bitkisel üretim planlaması eylül ayı itibarıyla yeni ziraat döneminde faaliyete geçmiş olacak, yürürlüğe girmiş olacak. Ancak hayvansal üretim ve su ürünleri üretimi konusu 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Ben üretim yapan bütün üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki her konuda olduğu gibi tarımsal üretim konusunda da güçlü bir ülke olalım. Hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de etrafımızdaki en yakın ülkelerden başlamak üzere ihracat yapabilir hale gelelim. Bunun da tek yolu elbette verimli bir kaliteli üretimden geçmekte" dedi.