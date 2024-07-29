Bakan Yumaklı: Bitkisel üretim planlaması eylülde başlayacak

'Temel Destekler' ve 'Ürün Geliştirme Desteği' topladık'

Bakan Yumaklı, 'Temel Destekler' ve 'Ürün Geliştirme Desteği' başlıklarında, bu destekleri topladıklarını kaydederek "Daha öncesinde çok farklı alanlarda birbirinden kopuk destekler vardı. Onları da bu manada birleştirmiş olduk. Bu destekler büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böcekçiliği ile ilgili destekler. Bu temel destekler bu başlıklarda verilecek. Ürün geliştirme destekleri ise çiğ süt destekleri, karkas et destekleri ve tiftik üretimi ile ilgili destekler. Ancak bu kadarla da sınırlı değil. Yeni dönemde verimlilik kriterlerinin uygulanması halinde üreticilerimizin çok daha fazla destek almasını ve dolayısıyla da verimli ve kaliteli bir üretimin gerçekleşmesini sağlamayı amaçladık. İlk defa 3 yıl boyunca üreticilerimizin artık hangi destekleri alabileceklerini gösterir yeni destekleme paketinde açıklamış olduk. Bu pakette özellikle hastalıklarla mücadele başlığı, verimli üretim yapılabilmesiyle ilgili başlıkları koymuş olduk. Nedir bunlar? Eğer bir işletme hayvanlarını soy kütüğüne kaydetmiş ise, eğer buradaki üretimi yerli spermayla yapmış ise, üretmiş olduğu sütü verimli kriterlerine göre üretmiş ise, bütün bunlar da ilave destekler almış olacak" diye konuştu.