Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu devam ediyor

Bu sezon hamsi bolluğu yaşandığını ifade eden Örseloğlu, "Hamsinin yanında diğer balık çeşitleri olduğu zaman onlar da tezgahları süslüyor. Karadeniz'de hamsi çıktığı zaman bütün balıklar susar, sadece hamsi konuşur. Hamsi de şu an bolluk olduğu için gün gün fiyatlar değişiyor." diye konuştu.