Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu devam ediyor

Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu devam ediyor

16:052/11/2025, Pazar
AA
Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 75 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 75, istavritin 100, palamut ve mezgitin 150, somonun 250, levrek ve çipura ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, hamsinin son haftalarda en çok satılan balık olduğunu söyledi.

Bu sezon hamsi bolluğu yaşandığını ifade eden Örseloğlu, "Hamsinin yanında diğer balık çeşitleri olduğu zaman onlar da tezgahları süslüyor. Karadeniz'de hamsi çıktığı zaman bütün balıklar susar, sadece hamsi konuşur. Hamsi de şu an bolluk olduğu için gün gün fiyatlar değişiyor." diye konuştu.

Örseloğlu, hamsinin kilogram fiyatının bu sezon 50 ila 100 lira arasında değiştiğini dile getirerek, "Deniz borsa gibidir. Balık olmadığı zaman fiyatlar yukarı çıkar, balık bol olduğu zaman aşağı iner. Şu an bol olduğu için fiyatlar böyle gidiyor." dedi.

Geçmiş yıllarda hamsi avının bu ay içerisinde başladığını hatırlatan Örseloğlu, "Bu sene palamut az olduğu için eylülde hamsi çıkmaya başladı. Yaklaşık 2 aydır hamsi bolluk ve bereket içerisinde gidiyor. Bu sene hamsiyle başladık, hamsiyle devam ediyoruz. İnşallah vatandaş ve bizim için bolluk, bereket içerisinde geçen bir sezon temenni ediyoruz."

Öte yandan, yoğunluk yaşanan balıkçı pazarındaki birçok tezgahta hamsinin 3 kilogramı 200 liraya satılıyor.

