Başakşehir'de üç katlı binanın çatısı alev alev yandı

Başakşehir'de üç katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

1 /6 Yangın, saat 16.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

2 /6 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

3 /6 İtfaiye, alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

4 /6 Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.

