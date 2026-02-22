Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Başakşehir'de üç katlı binanın çatısı alev alev yandı

Başakşehir'de üç katlı binanın çatısı alev alev yandı

18:0722/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber

Başakşehir'de üç katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye, alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. 

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi. 

#Başakşehir
#Bina
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 23-27 KURA TAKVİMİ: Bu haftaki TOKİ kurası hangi ilde çekilecek?