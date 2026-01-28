Yeni Şafak
Başıboşluk bitecek

Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İBB kreşleri mercek altında

İBB’nin denetimden kaçmak için “Çocuk Etkinlik Merkezi” adını verdiği kreşlerde ortaya çıkan taciz ve darp iddialarının ardından İstanbul Valiliği, bu merkezlerde kapsamlı denetim başlattı. İlk etapta kreşlerde kaç öğrenci olduğu ve hangi yaş grubuna eğitim verildiğine bakılacak. Sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda müfredat, personel ve binalar denetlenecek.

Mobilya sektörünü parlak günler bekliyor

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda sektörün küresel gücü ve tasarım kapasitesi vitrine çıktı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat; artan ihracat, kentsel dönüşüm ve iç talep ivmesiyle Türk mobilya sektörünü önümüzdeki dönemde parlak günlerin beklediğini vurguladı.

Aslan ilk 16 için sahada

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında bugün deplasmanda İngiltere

temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak. Aslan, maçı kazanması durumunda

ilk 16’da yer alacak ve seri başı olarak play-off’ta önemli bir avantaj yakalayacak.

