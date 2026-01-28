Başıboşluk bitecek

İBB kreşleri mercek altında

İBB’nin denetimden kaçmak için “Çocuk Etkinlik Merkezi” adını verdiği kreşlerde ortaya çıkan taciz ve darp iddialarının ardından İstanbul Valiliği, bu merkezlerde kapsamlı denetim başlattı. İlk etapta kreşlerde kaç öğrenci olduğu ve hangi yaş grubuna eğitim verildiğine bakılacak. Sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda müfredat, personel ve binalar denetlenecek.