Başkent 100 gündür susuz

Konkordato hilesine faaliyet izni iptali
Hazine ve Maliye Bakanlığı "konkordato hilesi" yapan 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet iznini iptal etti. 14 denetim kuruluşuna 82,1 milyon lira idari para cezası uygulayan Bakanlık, bu sürece ilişkin idari düzenlemeler de yaptı. Faaliyet izni iptal edilen denetim kuruluşlarının ortak ve yöneticilerinin de 3 yıl süreyle konkordato işi üstlenmesi yasaklandı.
Altyapıya değil zamma çalıştı
Ankara'da günlerdir süren su kesintileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2019’dan bu yana su altyapısına yeterli yatırım yapmadığı eleştirilerini gündeme getirdi. Sayıştay ile Tarım ve Orman Bakanlığı raporlarına göre, yenilenmeyen asbestli ve çelik borular nedeniyle şebekedeki kayıp-kaçak oranı yüzde 37’ye ulaştı. Bu kayıp Ankara’nın 53 günlük içme suyu ihtiyacına denk gelen 65 milyon metreküp suyun boşa gitmesine yol açtı. Altyapı sorunları sürerken suyun metreküp fiyatının 2019’da yaklaşık 5 liradan 2025’te 156 liraya çıkması, Yavaş yönetimine yönelik eleştirileri daha da artırdı.