Başkent 100 gündür susuz

Konkordato hilesine faaliyet izni iptali

Hazine ve Maliye Bakanlığı "konkordato hilesi" yapan 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet iznini iptal etti. 14 denetim kuruluşuna 82,1 milyon lira idari para cezası uygulayan Bakanlık, bu sürece ilişkin idari düzenlemeler de yaptı. Faaliyet izni iptal edilen denetim kuruluşlarının ortak ve yöneticilerinin de 3 yıl süreyle konkordato işi üstlenmesi yasaklandı.