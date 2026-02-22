Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman’da araç uçuruma yuvarlandı: Üç kişi ağır yaralandı

Batman’da araç uçuruma yuvarlandı: Üç kişi ağır yaralandı

20:2422/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Batman’ın Gercüş ilçesine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 

 Kazada ağır yaralanan 3 kişi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı. 

 İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

#Batman
#Otomobil
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
IBAN transferi yapanlar dikkat: IBAN’a para göndermeden önce bunu mutlaka yapın