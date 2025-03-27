Bayramda Kapadokya'da yüzde 80 doluluk bekleniyor

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'nden açıklama

KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, "Kapadokya'da bir yoğunluk var ama esas hedefimiz bayram. Bayramda Kapadokya'da yüzde 80 civarında bir doluluk bekliyoruz. Çünkü rezervasyonlarda bu yönde. İç pazar yoğunluğu yaşanacak. Yabancı turistlerde de bir hareketlilik var. Standart Asya, Kore ve Japonya pazarı ve bununla beraber Malezya ile Endonezya'dan misafirlerimiz var. Ama bayramda yerli misafirlerimiz olacak. Bölgemizdeki 800 civarındaki konaklama tesisinin doluluk oranları da yüzde 80'leri bulacak diye bekliyoruz. Kapadokya bölgesinde her bütçeye uygun konaklama tesisi mevcut. Mağara otellerimiz ve 5 yıldızlı uluslararası zincir otellerimiz ile küçük otellerimizle birlikte 40-200-300 euroya ulaşan bir fiyatlandırma var" dedi.



