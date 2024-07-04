Bayrampaşa'da yol çöktü: Araçlar içine düştü

"Bir anda gelen yağmurla yol kaydı"





İnşaatta çalışan Erman Aydın, "Logar kısa kaldığı için İSKİ'nin burada çalışma yapması gerekiyordu. Çalışma yapıldı ama üstüne atılan toprak yumuşak olduğu için, bir anda gelen yağmurla yol kaydı. Çalışanımızın aracı düştü o aracı çıkarttık" dedi.