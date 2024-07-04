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Bayrampaşa'da yol çöktü: Araçlar içine düştü

15:14 - 4/07/2024 Perşembe
DHA

Bayrampaşa'da, sağanak yağmur nedeniyle asfalt yol çöktü. Açılan çukura düşen kamyonet ve otomobili çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, bugün 11.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Mücahit Sokak'ta meydana geldi.


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İddiaya göre, bir İnşaatın İSKİ kanalizasyon bağlantısı için açılan çukura dolgu malzemesi döküldü.


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İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dolgu malzemesinin taşınması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi.


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Açılan çukura o sıra park halinde olan kamyonet ve otomobil düştü.

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 Çevredekilerin yardımıyla otomobil ve kamyonet çukurdan çıkartıldı.

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Ekiplerin çalışmasıyla, açılan çukur kapatıldı. 

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Çukura düşen otomobili çevredekilerin çıkarması güvenlik kameraya yansıdı.


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"Bir anda gelen yağmurla yol kaydı"


İnşaatta çalışan Erman Aydın, "Logar kısa kaldığı için İSKİ'nin burada çalışma yapması gerekiyordu. Çalışma yapıldı ama üstüne atılan toprak yumuşak olduğu için, bir anda gelen yağmurla yol kaydı. Çalışanımızın aracı düştü o aracı çıkarttık" dedi.

#İstanbul
#Bayrampaşa
#kamera
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