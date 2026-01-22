Bebek mamalarında küresel alarm! 3 dev marka ürünlerinde geri çağırma başlattı

Gıda güvenliği endişesiyle başlatılan krizin merkezinde, premium bebek mamalarının üretiminde kritik bir bileşen olan ARA (araşidonik asit) yağı bulunuyor. Yapılan incelemeler, kontaminasyonun kaynağının bu yağı sağlayan Çin merkezli tek bir tedarikçi olduğunu ortaya koydu. Kusma, ishal ve karın kramplarına neden olabilen toksin şüphesi üzerine üç dev şirket de harekete geçti.





LACTALIS: 18 ÜLKEDE ACİL ÖNLEM





Fransız süt ürünleri devi Lactalis, krizden etkilenen son şirket olarak öne çıkıyor. Şirket, Picot markası altında satılan altı parti bebek mamasını geri çağırdığını duyurdu. Ocak 2025'ten bu yana raflarda olan ve son kullanma tarihleri Mart 2027'ye kadar uzanan bu ürünlerin, tedbir amaçlı piyasadan çekildiği belirtildi.



