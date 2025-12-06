Yeni Şafak
Beykoz’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ağaca çarpıp yola savruldu: İki kişi yaralandı

00:286/12/2025, Cumartesi
Beykoz’da ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak yola savruldu. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.20 sıralarında Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu belirlenen Mustafa A. yönetimindeki 09 ABE 869 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasında durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan iki yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin viraja hızlı girdiği, sürücünün kontrolü kaybederek ağaca çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Beykoz
#Ehliyet
#Trafik kazası
