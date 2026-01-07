Bin 250 rakımlı Yaralıgöz Dağı’nda muhteşem kar manzarası

Kastamonu’nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan ve İnebolu ile Taşköprü ilçelerinin de kesiştiği Yaralıgöz Dağı, kış mevsiminde adeta bir masal diyarına dönüştü.
Kastamonu’da kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı bin 250 rakımlı Yaralıgöz Dağı’nda kartpostallık manzaralar oluştu.
Dağda bulunan ahşap evler de karla kaplandı. Fotoğraf tutkunları için de adeta bir açık hava stüdyosu haline gelen Yaralıgöz Dağı, havadan görüntülendi.
"4 ilçe sınırında yer alıyor"
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi, Uluslararası Sağlık Turizmi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Bölge Temsilcisi Hikmet Haberal, "Bulunduğumuz bölge 4 ilçe sınırında olan bir bölgedir. Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin kara yolu üzerinde Esentepe köyü mevkiinde bulunuyoruz. Hemen yanı başımızda Çiçekli yaylası var. Hemen arkada görülen yer ise Yaralıgöz Dağıdır. Yaralıgöz Dağı, Devrekani, Taşköprü, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinin sınırlarına dayanan bir bölgedir..."
"...Burası görsel güzelliği açısından, flora ve fauna çeşitliliği açısından, biyo çeşitliliği açısından çok önemli bir bölge. Burası Karadeniz’in Anadolu’ya bağlantılı olan o coğrafyayı kapsayan da bir bölgedir. Yaralıgöz Dağının zirvesinden Karadeniz’i görüyoruz. Ayrıca Devrekani ilçesini, Taşköprü ilçesini, Bozkurt ilçesini görüyoruz ve Çatalzeytin ilçelerini de dağın zirvesinden görebiliyoruz" dedi.
Yaralıgöz Dağı’nın Kastamonu için önemli bir bölge olduğunu söyleyen Haberal, "Yaralıgöz Dağı’nda trekking yapılabilir. Zirve tırmanışı yapılabilir, kampçılık yapılabilir, doğal güzellikleri mevcut. Orman terapisi yapılabilir, biyo çeşitliliğin ön planda olduğu için çam ağaçlarının görselliği, büyüleyici görselliği var" diye konuştu.
Şu anda Yaralıgöz Dağı’nın eteklerinde bulunduklarını belirten Haberal, "Bulunduğumuz bölgede yer yer kar kalınlığı 2 metreyi bulmuş durumda. Çok güzel bir manzara var. Yollar açık, bizler de burayı keşfetmeye geldik. Doğal güzelliği ön planda bir yer. Bölge inanılmaz muhteşem, büyüleyici bir coğrafya var..."
"...Yaralıgöz Dağı, kar yağışıyla birlikte adeta gelinliğini giydi de denilebilir. Özellikle bölgeye gelecek olan doğa severler için macera severler için buradan Koru Yaylasına, Subatan mağarasına, Çatalzeytin tarafına, Taşköprü yaylasına ve Devrekani tarafına, Bozkurt tarafına yürüyüş güzergahları mevcut. Bu tür faaliyetlerde insanların gelip bu doğa harikası coğrafyamızdan faydalanmaları gerekir diye düşünüyorum" dedi.