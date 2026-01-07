Bin 250 rakımlı Yaralıgöz Dağı’nda muhteşem kar manzarası

"...Burası görsel güzelliği açısından, flora ve fauna çeşitliliği açısından, biyo çeşitliliği açısından çok önemli bir bölge. Burası Karadeniz’in Anadolu’ya bağlantılı olan o coğrafyayı kapsayan da bir bölgedir. Yaralıgöz Dağının zirvesinden Karadeniz’i görüyoruz. Ayrıca Devrekani ilçesini, Taşköprü ilçesini, Bozkurt ilçesini görüyoruz ve Çatalzeytin ilçelerini de dağın zirvesinden görebiliyoruz" dedi.



