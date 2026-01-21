Hastaneye kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 yaşındaki S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.