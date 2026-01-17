Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Bozcaada'da karaya oturan tanker 12 gün sonra kurtarıldı

Bozcaada'da karaya oturan tanker 12 gün sonra kurtarıldı

00:1017/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 12 gün önce lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan boş ham petrol tankeri kurtarıldı.

Olay, 4 Ocak’ta Bozcaada açıklarında meydana geldi. Aliağa’dan Yalova’ya giden Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki 'QENDIL' isimli boş tanker, seyir halindeyken lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu. İçerisinde 26 personel bulunan geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. 

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-10 ve ‘Kurtarma-16’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemide bulunan 6 Çinli, 2 Rus, 3 Filipinli, 5 Bangladeşli, 10 Myanmarlı olmak üzere toplam 26 personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KURTARMA OPERASYONU TAMAMLANDI


Bozcaada açıklarında 12 gün önce karaya oturan ‘QUENDIL’ isimli tanker için başlatılan kurtarma çalışması tamamlandı. Hava şartlarından dolayı aralıklarla devam eden kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-17', ‘Kurtarma-16' ve 'Kıyı Emniyeti-6’ römorkörleri katıldı. 

Yapılan çalışma sonucunda tanker, yeniden yüzdürüldü. Tankerde yapılacak su altı sörvey çalışmasıyla geminin seyire alışverişli olup olmadığı incelenecek.

#Çanakkale
#Bozcaada
#Tanker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (16 Ocak 2026) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları