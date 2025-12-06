Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da üç katlı binada başlayıp bitişikteki binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da üç katlı binada başlayıp bitişikteki binaya sıçrayan yangın söndürüldü

22:046/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı binanın girişinde başlayıp bitişikteki 4 katlı binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Hacivat Mahallesi A154 Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 4 katlı binaya da sıçradı.



Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.



Yangın sonucu binalarda hasar oluştu.


Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

#Bursa
#Yangın
#Bina
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ 6 ARALIK 2025! Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?